Появилось видео ракетных стрельб кораблей ТОФ в Охотском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения в Охотском море и выполнили 20 ракетных пусков в рамках отражения воздушного нападения условного противника.

Согласно плану маневров, малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз», катер «Р-79» и два малых противолодочных корабля выступили в качестве «врагов» и провели пуски крылатых ракет в сторону группы кораблей в составе ракетного крейсера «Варяг», эскадренного миноносца «Быстрый», корвета «Совершенный» и больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», сообщает РЕН ТВ.

Для отражения атаки были применены ракеты комплекса ПВО «Форт», комплексы «Оса» и «Ураган».

Поставленные задачи были успешно выполнены.

В учениях также были задействованы истребители-перехватчики МиГ-31, которые отработали перехват ракет условного противника.

2 сентября сообщалось, что авиация Балтийского флота отработает перехват и уничтожение самолетов «противника». Экипажам Су-27 предстоит отработать перехват самолетов, нарушивших границы России и произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.