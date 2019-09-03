Сирия начнет поставлять сельхозпродукцию в Россию через Крым

Контракт на поставку сельхозпродукции заключил крымско-сирийский торговый дом «Содружество» и сирийская компания. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на директора торгового дома Сергея Голяндина.

«Сумма контракта — $2 млн», — рассказал он.

В качестве первой поставки в Россию привезут лимоны, апельсины, оливковое масло, грейпфруты и гранаты. Часть продуктов останется в Крыму.

16 октября 2018 года между Республикой Крым и Сирией в Дамаске подписали меморандум об экономическом сотрудничестве. Cо стороны Крыма подпись под документом поставил глава республики Сергей Аксенов, со стороны Сирии — министр экономики и внешней торговли Самир аль-Халиль.