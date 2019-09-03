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Поветкин оценил решение украинца Усика отказаться от боев с россиянами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боксер Александр Поветкин позитивно отнесся к решению украинца Александра Усика не проводить поединки против россиян.

Ранее Усик отказался от возможности боксировать с Поветкиным и Андреем Федосовым, чтобы избежать «грязи» и перевода поединков в политическую плоскость.

«Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал. Александр — он хороший, сильный боксер. Я как-то не задумывался насчет боя с ним. По крайней мере, у нас никогда разговора не было, чтобы бой провести», — цитирует российского боксера ТАСС.

1 сентября Александр Поветкин завоевал интернациональный титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, победив британца Хьюи Фьюри.

Судьи отдали Поветкину победу единогласным решением. Перед боем россиянина пришел поддержать Усик.

Менеджер боксера Андрей Рябинский рассказал, что Поветкин планирует провести следующий бой до конца 2019 года.

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