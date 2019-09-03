Роспотребнадзор выявил превышение содержание нитратов в укропе в Москве

Превышение содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука обнаружили сотрудники Роспотребнадзора, сообщило во вторник, 3 сентября, агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Все образцы продуктов были приобретены в магазинах Москвы.

Отмечается, что в образцах укропа также было зафиксировано повышенное содержание нитратов.

«В исследованном образце (укропа - ред.) содержание нитратов не соответствует обязательным требованиям… содержание нитратов составило 2808±450 мг/кг при нормативном значении не более 2000 мг/кг», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что причиной превышения содержания микроэлементов и нитратов могло стать использование пестицидов и агрохимикатов при возделывании овощей.

29 августа московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.