Украинский политолог устроил скандал в студии «России 1»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун обрушился с оскорблениями на немецкие СМИ в эфире телеканала «Россия 1», за что был удален из студии.

В ходе ток-шоу «Кто против?» главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский рассказал о поставках оружия из Германии на Украину, чем вызвал острую реакцию Ковтуна.

«То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное», — сказал Сосновский.

«Да пошла она в <...>, эта немецкая пресса», — выкрикнул в ответ Ковтун.

В итоге ведущий Сергей Михеев попросил украинского эксперта покинуть студию.

5 июня украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» за оскорбления оппонента.