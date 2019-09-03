Путин посетил школу в Тулуне

Президент РФ Владимир Путин посетил среднюю школу № 6 в Тулуне, где осмотрел отремонтированные кабинеты в пострадавшем от паводка здании. Лидеру государства показали новое школьное оборудование и столовую.

В здании также занимаются ученики из школы № 20, которая была разрушена.

Владимир Путин встретился с ребятами и поздравил их с началом учебного года.