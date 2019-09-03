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Китайский инсайдер раскрыл характеристики новой линейки iPhone

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Китайский инсайдер рассказал, что ждать от новой линейки телефонов Apple iPhone XI. Это производительность 20 трлн операций в секунду, камеры 12 Мп, улучшенное распознавание лица, быстрая зарядка, возможность питать другие устройства и кабель USB Type-C в комплекте.

iPhone XI станет преемником iPhone XR и самой бюджетной моделью — $749 около 50 тысяч рублей. Смартфон получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей и 4 ГБ оперативной памяти. Всего будет доступно три версии основной памяти: 64, 256 или 512 ГБ

iPhone XI Pro — наследник iPhone Xs с 5,8-дюймовым OLED-экраном. Его батарея будет мощнее, чем у бюджетной версии, а стоимость выше — $999 (около 68 тысяч рублей).

iPhone XI Pro Max — новое воплощение iPhone XS Max стоимостью $1099 (около 73 тысяч рублей). Отличие от более компактной модели — в OLED-дисплее диагональю 6,5 дюйма.

В обоих Pro-устройствах — три камеры по 12 Мп и поддержка Apple Pencil. Кроме того, 6 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной на выбор.

Презентация новой продукции запланирована на 10 сентября.

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