Китайский инсайдер раскрыл характеристики новой линейки iPhone
Китайский инсайдер рассказал, что ждать от новой линейки телефонов Apple iPhone XI. Это производительность 20 трлн операций в секунду, камеры 12 Мп, улучшенное распознавание лица, быстрая зарядка, возможность питать другие устройства и кабель USB Type-C в комплекте.
iPhone XI станет преемником iPhone XR и самой бюджетной моделью — $749 около 50 тысяч рублей. Смартфон получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей и 4 ГБ оперативной памяти. Всего будет доступно три версии основной памяти: 64, 256 или 512 ГБ
iPhone XI Pro — наследник iPhone Xs с 5,8-дюймовым OLED-экраном. Его батарея будет мощнее, чем у бюджетной версии, а стоимость выше — $999 (около 68 тысяч рублей).
iPhone XI Pro Max — новое воплощение iPhone XS Max стоимостью $1099 (около 73 тысяч рублей). Отличие от более компактной модели — в OLED-дисплее диагональю 6,5 дюйма.
В обоих Pro-устройствах — три камеры по 12 Мп и поддержка Apple Pencil. Кроме того, 6 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной на выбор.
Презентация новой продукции запланирована на 10 сентября.
Китайский инсайдер рассказал, что ждать от новой линейки телефонов Apple iPhone XI. Это производительность 20 трлн операций в секунду, камеры 12 Мп, улучшенное распознавание лица, быстрая зарядка, возможность питать другие устройства и кабель USB Type-C в комплекте.
iPhone XI станет преемником iPhone XR и самой бюджетной моделью — $749 около 50 тысяч рублей. Смартфон получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей и 4 ГБ оперативной памяти. Всего будет доступно три версии основной памяти: 64, 256 или 512 ГБ
iPhone XI Pro — наследник iPhone Xs с 5,8-дюймовым OLED-экраном. Его батарея будет мощнее, чем у бюджетной версии, а стоимость выше — $999 (около 68 тысяч рублей).
iPhone XI Pro Max — новое воплощение iPhone XS Max стоимостью $1099 (около 73 тысяч рублей). Отличие от более компактной модели — в OLED-дисплее диагональю 6,5 дюйма.
В обоих Pro-устройствах — три камеры по 12 Мп и поддержка Apple Pencil. Кроме того, 6 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной на выбор.
Презентация новой продукции запланирована на 10 сентября.