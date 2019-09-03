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Сингапурцу грозит тюрьма за покупку авиабилета и отказ лететь

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Фото: TASS/Zuma
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В Сингапуре мужчине грозит до двух лет лишения свободы за то, что он купил билет на самолет и не воспользовался им, пишет The Sun.

По данным издания, 27-летний пассажир был арестован после того, как прошел в транзитную зону, чтобы попрощаться с женой. При этом сам лететь мужчина не собирался.

Согласно законодательству Сингапура, получивший посадочный талон и доступ к транзитной зоне может находиться в ней только в случае намерения покинуть страну. Транзитные зоны аэропорта Чанги признаны охраняемыми, указали в местной полиции.

Теперь нарушителю грозит до двух лет тюрьмы и штраф в 13 тыс. евро.

Отмечается, что с начала этого года в Сингапуре за подобные проступки к ответственности привлечены уже 33 пассажира.

23 августа сообщалось, что французским туристам грозит шесть лет лишения свободы за попытку вывезти 40 кг песка с пляжей Сардинии.

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