В Госдуме разработали законопроект о борьбе с онлайн-пиратством

Проблема незаконной трансляции ТВ-контента в интернете приобрела угрожающие масштабы. Решить ее призван законопроект о единой системе онлайн-телевещания, который разработан депутатами Госдумы. Об этом «Известиям» сообщил один из авторов проекта председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Документ предусматривает создание единого оператора, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент.

«Операторы и провайдеры незаконно берут телесигнал и показывают эфир без согласия канала. Чтобы такого рода вопросов не возникало, тем более речь идет о социально значимых двадцати каналах первого и второго мультиплексов, было предложено создать организацию (единого оператора. — Ред.)», — сказал Левин.

При этом сайты, распространяющие продукцию телеканалов в обход единого поставщика, будут блокироваться.

Отмечается, что если ситуация с онлайн-пиратством не изменится, под угрозой окажется создание новых фильмов, сериалов и шоу.

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