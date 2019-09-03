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В Госдуме разработали законопроект о борьбе с онлайн-пиратством

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Проблема незаконной трансляции ТВ-контента в интернете приобрела угрожающие масштабы. Решить ее призван законопроект о единой системе онлайн-телевещания, который разработан депутатами Госдумы. Об этом «Известиям» сообщил один из авторов проекта председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Документ предусматривает создание единого оператора, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент.

«Операторы и провайдеры незаконно берут телесигнал и показывают эфир без согласия канала. Чтобы такого рода вопросов не возникало, тем более речь идет о социально значимых двадцати каналах первого и второго мультиплексов, было предложено создать организацию (единого оператора. — Ред.)», — сказал Левин.

При этом сайты, распространяющие продукцию телеканалов в обход единого поставщика, будут блокироваться.

Отмечается, что если ситуация с онлайн-пиратством не изменится, под угрозой окажется создание новых фильмов, сериалов и шоу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Конец фильма: чем грозит телеиндустрии отказ от единого оператора ТВ-контента

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