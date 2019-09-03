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Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

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Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов
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Россия наращивает стратегические ядерные силы на востоке. В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег». Изначально субмарину хотели отправить в состав Северного флота, но планы Минобороны изменились, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ и на Тихоокеанском флоте (ТОФ).

Базироваться новая подлодка будет на Камчатке. Для нее уже подготовлен экипаж, который переброшен в Северодвинск для приемки корабля у судостроителей.

Согласно контракту, субмарину «Князь Олег» должны сдать флоту в 2020-м. В итоге в составе ТОФ будет три новейших «Борея» и ракетный крейсер «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар».

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, «Бореи» — самые современные подводные крейсеры. Причем в этом плане РФ значительно опережает США, которые еще только разрабатывают свои субмарины четвертого поколения.

Ракетоносцы проектов «Борей» и «Борей-А» станут основой морских стратегических ядерных сил России. Они несут на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава-30» с радиусом действия более 9 тыс. км и головными блоками мощностью по 150 кт.

Таким образом, одним полным залпом «Борей-А» может стереть с лица земли от нескольких военных или морских баз до целых городов.

Держать мощный «ракетный кулак» в Тихом океане стратегически важно, уверены эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Князь» моря сего: новый подводный крейсер пополнит Тихоокеанский флот

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