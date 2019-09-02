Прямой эфир

Умер известный украинский тележурналист Жураховский

0
Фото: facebook.com/Віталій Тарасенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило издание «Страна.UA».

Отмечается, что Жураховский скончался по неизвестным причинам в Киеве. Ему было 52 года.

Александр Жураховский работал на телеканалах «Интер» и «Перший національний», в последнее время был ведущим на радио «Эра», сообщает «Газета.ру».

28 июля в Москве скончался историк и журналист, один из основателей телеканала НТВ Владимир Кара-Мурза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скончался сценарист сериала «Доктор Кто»
Экс-глава дипслужбы Ватикана скончался на 96-м году жизни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019