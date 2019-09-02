Умер известный украинский тележурналист Жураховский

Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило издание «Страна.UA».

Отмечается, что Жураховский скончался по неизвестным причинам в Киеве. Ему было 52 года.

Александр Жураховский работал на телеканалах «Интер» и «Перший національний», в последнее время был ведущим на радио «Эра», сообщает «Газета.ру».

28 июля в Москве скончался историк и журналист, один из основателей телеканала НТВ Владимир Кара-Мурза.