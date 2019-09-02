Прямой эфир

Россия из-за очистки «Дружбы» недосократила добычу нефти

0
Фото: РИА Новости/Егор Еремов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия сократила добычу нефти только на 143 тыс. баррелей в сутки при квоте в 228 тыс. баррелей из-за последствий ЧП на нефтепроводе «Дружба». Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.

«Дружба» врозь: зачем Лукашенко поднял вопрос о российском нефтепроводе
Почему Минск снова начинает конфликт

«Меньшее относительно предыдущих месяцев сокращение добычи обусловлено техническими аспектами разрешения ситуации, связанной с расчисткой трубопроводной системы («Дружба». — Ред.) от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений», — заявил он.

При этом министр пообещал, что уже в сентябре ситуация будет исправлена.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля.

30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

В 2018 году ОПЕК и не входящие в картель государства решили снизить производство суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября прошлого года.

2 июля стало известно, что страны ОПЕК+ согласовали продление договоренностей по сокращению добычи нефти на девять месяцев — до апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владелец компании из дела о загрязнении «Дружбы» продал предприятие в СИЗО
В «Белнефтехиме» заявили о компенсации Россией части потерь из-за ЧП на «Дружбе»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019