Полиция выясняет обстоятельства нападения льва на жительницу Липецка

Липецкая полиция выясняет обстоятельства нападения на женщину циркового льва. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД России.

«Нам поступило заявление от пострадавшей женщины. Проводится проверка», — сообщил представитель УМВД.

Ранее в понедельник липецкий портал Gorod48.ru сообщил, что лев набросился на 25-летнюю липчанку, когда она пришла в цирк с дочерью. Инцидент произошел 25 августа. Женщина рассказала, что плохо запомнила момент нападения. Она добавила, что в больнице ее навестили представители цирка и попросили не обращаться в полицию, пообещав любую помощь. Однако помощи она не дождалась.

Позже замдиректора цирка рассказал изданию, что женщина пришла на представление в нетрезвом состоянии и продолжала распивать спиртное в зрительном зале, хотя ей сделали замечание. Она покинула цирк до окончания представления и оказалась на территории, куда посторонним вход запрещен — там расположены вольеры с хищниками.

Представитель цирка добавил, что зрительница в больнице написала отказ от освидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

20 августа сообщалось об инциденте в сафари-парке в ЮАР: там лев напал на человека. Спасателям пришлось застрелить трех львов, чтобы подобраться к пострадавшему, который оказался владельцем животных. В итоге мужчина от полученных травм скончался до приезда медиков.