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Зариф анонсировал третий этап сокращения обязательств по ядерной сделке

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Иран объявит о начале третьей фазы сокращения обязательств в рамках ядерной сделки в среду, 4 сентября. Реализация начнется два дня спустя, заявил глава МИД страны Джавад Зариф.

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После официального объявления Зариф намерен сообщить о старте третьей фазы главе европейской дипломатии Федерике Могерини, цитирует «Интерфакс» его интервью каналу «Россия 24».

Ранее 2 сентября Зариф заявил, что страна готова в течение нескольких дней или даже часов вернуться к полному выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при условии, что будет достигнут прогресс в переговорах о выполнении европейцами своей части договоренностей.

31 августа дипломаты стран Евросоюза поддержали предложение президента Франции Эммануэля Макрона либо смягчить санкции в отношении Ирана, либо обеспечить механизм компенсации в обмен на полное соблюдение Тегераном ядерной сделки. О своем плане французский лидер рассказал президенту США Дональду Трампу во время саммита «большой семерки» в Биаррице. Этот комплекс мер обсуждался и на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Хельсинки. Зариф заявил, что Тегеран готов приступить к работе над предложениями французской стороны по спасению ядерной сделки.

28 августа министр иностранных дел России напомнил, что шаги по сохранению СВПД должны учитывать интересы всех участников.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан СВПД по ядерной программе Тегерана. Согласно ему, Иран отказывался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из СВПД, обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против исламской республики. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и на то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

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