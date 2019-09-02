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РЕН ТВ обратилась в СК, МВД и прокуратуру после нападения сенатора Мархаева на журналистов

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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РЕН ТВ направила официальные обращения главам МВД, Следственного комитета (СК) и Генпрокуратуры с просьбой привлечь члена Совфеда от Иркутской области Вячеслава Мархаева к уголовной ответственности. Ранее сенатор и его окружение напали на съемочную группу телекомпании.

В обращениях на имя Владимира Колькольцева, Александра Бастрыкина и Юрия Чайки описаны события, произошедшие в Улан-Удэ 31 августа.

В этот день журналисты РЕН ТВ проводили съемку встречи Мархаева с местными жителями. Когда корреспондент Евгения Могилевская задала сенатору вопрос о наличии в городе подпольных казино, депутат народного хурала Бурятии Анатолий Ковалев начал оттаскивать журналистку за руку, а сопровождавшие сенатора люди стали выкручивать руки оператору и пытались отобрать у него видеокамеру. В этот момент журналистка начала снимать происходящее на телефон, но тогда на нее напал сам Мархаев и начал выкручивать ей руки. Съемочную группу отпустили только после того, как Могилевская напомнила о работающей камере видеонаблюдения.

Примечательно, что запись инцидента уничтожена — из данных за тот день пропало ровно 10 минут съемки. Несмотря на это, телекомпания располагает диском с материалами, подтверждающими версию о том, что инициатором конфликта был лично Мархаев.

Журналисты телекомпании опасаются за свои жизни и здоровье, так как во время инцидента в их адрес постоянно звучали угрозы. В результате нападения корреспондентка получила вывих руки, а оператор — множество ушибов.

Действия сенатора и его окружения подпадают под уголовную статью «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» (ст. 144 УК РФ), максимально возможное наказание — 6 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.

Проверку инцидента уже начал СК, однако учитывая статус и иммунитет сенатора, вопрос о возбуждении дела может быть решен только на уровне руководства ведомства. Кроме того, телекомпания обратилась с просьбой дать оценку действиям сенатора лично к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, а также к главе комитета Совфеда по регламенту, в который входит подкомитет по этике.

Ранее РЕН ТВ обвинила Мархаева в распространении ложных сведений об инциденте с целью отвлечь внимание общественности от своей незаконной деятельности. Кроме того, сенатор путается в собственных показаниях.

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