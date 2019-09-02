Для блогера попросили 6 лет колонии за призывы к расправе над детьми силовиков

Прокурор попросила приговорить блогера Владислава Синицу к шести годам колонии общего режима за призывы к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и МВД. Прение сторон состоялось 2 сентября в Пресненском суде Москвы.

«Несмотря на то что подсудимый Синица виновным себя не признает, его вина подтверждается письменными материалами дела и доказана в полном объеме», — цитирует гособвинителя ТАСС.

Согласно обвинительному заключению, блогер под ником Макс Стеклов публиковал экстремистские записи в сети микроблогов Twitter, желая разжечь ненависть и вражду по отношению к правоохранителям. При этом он осознавал «фактический характер и общественную опасность своих действий». Следствие полагает, что сообщения Синицы могут быть восприняты как инструкция к действию.

Свидетели из числа сотрудников Росгвардии на заседании суда заявили, что после твитов блогера стали опасаться за жизнь и здоровье своих детей.

Синица утверждает, что его слова были «вырваны из контекста и интерпретированы неправильно», а сам он выступает против применения насилия. Адвокат блогера Денис Тихонов также отрицает наличие у его подзащитного умысла на осуществление экстремистской деятельности. На заседании защита попросила суд исключить из дела две экспертизы, согласно которым в публикациях Синицы присутствуют признаки возбуждения ненависти и угрозы.

Ранее в июле пользователь Twitter с ником Макс Стеклов призывал к похищению и убийству детей силовиков, охранявших правопорядок в Москве во время несогласованной акции оппозиции 27 июля. Совершать преступления он предлагал на камеру, чтобы потом присылать правоохранителям снафф-видео. Сообщения блогера вызвали резкую реакцию в Интернете, пользователи Сети отмечали в Twitter официальные аккаунты Следственного комитета и МВД.

Личность блогера была установлена, им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, с угрозой применения насилия»).

В доме у Синицы был проведен обыск, изъяты компьютер и мобильные телефоны. На заседании выяснилось, что блогер работает старшим финансовым менеджером в одной из московских компаний.