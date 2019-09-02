Филиал Московского института культуры закроют в Рязани

В Рязани могут закрыть филиал Московского института культуры. Соответствующая информация появилась 2 сентября в городских пабликах.

Местные жители уже выступили против подобного решения. В петиции, адресованной премьер-министру России Дмитрию Медведеву, говорится, что причина закрытия филиала — аварийное состояние здания. Однако еще весной 2019 года были выделены деньги на составление сметы для ремонта учебного заведения.

Как сообщает РИА «7 новостей», приказ о закрытии филиала пока не пришел, но студенты якобы пройдут обучение в первом семестре. Потом им будет предложено продолжить его в новом вузе.