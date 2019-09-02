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Телемост состоялся в туркменской школе в Астраханской области

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В туркменской школе имени Махтумкули Фраги села Фунтово (Астраханская область) прошла первая линейка в честь начала учебного года, а также международный телемост со школой им. А.С. Пушкина, расположенной в Ашхабаде.

На мероприятиях присутствовали первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович и врио губернатора региона Игорь Бабушкин. Школу в селе Фунтово создали по инициативе президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, напоминает «Астрахань 24». Строительство оплачивала туркменская сторона, работы выполняли специалисты этого государства.

Махтумкули (1724–1807) — поэт, философ, классик туркменской литературы. Сын поэта Довлетмамеда Азади. В Туркменистане ежегодно 18 мая празднуют День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги, который является выходным днем.

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