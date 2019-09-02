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В Турции пообещали искать альтернативу F-35 в случае отказа США от поставок

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Фото: TASS/PA Images/Jacob King
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Турция будет искать альтернативу истребителям F-35, если США откажутся поставлять их. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил пресс-секретарь турецкой «Партии справедливости и развития» Омер Челик.

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«Конечно, мы бы предпочли получить истребители F-35. Наши союзники должны быть заинтересованы в том, чтобы Турция была сильной страной. Однако если будет применено блокирование передачи уже приобретенных самолетов, то мы будем вынуждены искать альтернативные варианты», — цитирует Челика ТАСС.

Ранее 2 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна в данный момент не ведет переговоров с Россией по поводу покупки истребителей Су-35 и Су-57.

О возможности такой покупки стали говорить после того, как 28 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с российским коллегой Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Турецкий лидер заинтересовался российскими истребителями и 30 августа заявил, что переговоры о поставках Су-57 ведутся и будут продолжаться.

В середине июля США в одностороннем порядке исключили Турцию из программы по производству F-35. Это произошло после того, как Россия начала поставлять в республику зенитно-ракетные комплексы С-400.

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