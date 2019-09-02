Самый сложный массовый забег в РФ вновь состоится в Кисловодске

В Национальном парке Кисловодска проведут самый сложный массовый забег в России. Он состоится 6 октября 2019 года. Дистанция составит 42 км. Свои силы смогут попробовать как профессионалы, так и любители бега.

По словам организатора серии забегов KavkazRun Михаила Шорова, которые приводит NewsTracker, Кисловодский международный марафон пройдет в этом городе уже во второй раз. Ожидается, что в нем примут участие более 2,5 тыс. человек.

В парке проложат дистанции длиной от 2 до 42 км. Сложность забега объясняется ландшафтом парка: у дорожек разное покрытие, также наблюдаются большие перепады высот. Шоров отметил, что в 2018 году сошли с дистанции 30% участников.

Агентство отмечает, что марафон в Кисловодске станет восьмым стартом в серии забегов KavkazRun. Им закроется беговой сезон этого года.