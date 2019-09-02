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Власти Греции вывезли более 600 мигрантов с Лесбоса на материк

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Более 600 мигрантов власти Греции доставили на материк с острова Лесбос, где находится лагерь временного пребывания для нелегалов. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает «Афинско-македонское агентство новостей».

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Первую партию мигрантов отправили утром в понедельник в порт Салоники на пароме Caldera Vista. Еще примерно 800 мигрантов должно было переправить судно Aqua Blue, но его рейс пришлось отложить из-за того, что некоторых мигрантов, которые были заявлены в списке пассажиров, на борту не оказалось. Вероятно, они скрылись, чтобы избежать переправки на материк, где их должны поместить в лагерь вблизи города Килкис.

Что касается лагеря «Мориа» на Лесбосе, то он в данный момент переполнен: в нем живут 10 тыс. мигрантов и беженцев — это почти в четыре раза больше, чем он может вместить.

12 августа Греция призвала Евросоюз сделать более справедливой систему распределения иммигрантов между странами — членами союза. Замминистра Греции по делам защиты граждан Георгиос Кумутсакос заявил, что с 7 июля не было ни дня, чтобы в страну не прибывали мигранты. При этом, по его словам, Греция уже исчерпала возможности по их размещению.

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