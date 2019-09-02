Школа в Татарстане занималась поборами под видом благотворительности

Общеобразовательную школу Заинского района Татарстана заподозрили в поборах под видом благотворительности. Прокуратура организовала проверку в Светлоозерском образовательном учреждении после того, как в ведомство поступила жалоба от родителей.

Во время проверки факты поборов подтвердились. Выяснилось, что школа действительно участвовала в благотворительной деятельности, но родителей заставляли платить деньги. Таким образом, был нарушен закон «Об образовании в Российской Федерации», пишет Inkazan.ru. Представление об устранении нарушений внесено в адрес начальника управления образования исполкома района.

В феврале сообщалось, что родители российских школьников тратят на ребенка в среднем около 4,5 тыс. рублей в год. Именно такую сумму требуют в учебных заведениях, помимо средств на учебники, рабочие тетради и питание в столовой. Исследование провел «Общероссийский народный фронт».