Фестиваль-конкурс национального костюма пройдет в Удмуртии

В Удмуртии организуют фестиваль-конкурс национальной моды «Чильтыр-Вальтыр». Основные события пройдут в деревне Катчи Можгинского района 8 сентября.

В соревнованиях могут принимать участие как профессиональные модельеры и дизайнеры, так и мастера из районов республики. Победителей определят в нескольких номинациях: «Этнографический костюм», «Сценический костюм», «Повседневный костюм» и «Современный авторский костюм».

Среди основных критериев оценки жюри будет использование традиционных техник изготовления костюма, артистичность представления и уникальность авторских разработок, пишет ИА «Сусанин».