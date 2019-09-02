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Фестиваль-конкурс национального костюма пройдет в Удмуртии

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В Удмуртии организуют фестиваль-конкурс национальной моды «Чильтыр-Вальтыр». Основные события пройдут в деревне Катчи Можгинского района 8 сентября.

В соревнованиях могут принимать участие как профессиональные модельеры и дизайнеры, так и мастера из районов республики. Победителей определят в нескольких номинациях: «Этнографический костюм», «Сценический костюм», «Повседневный костюм» и «Современный авторский костюм».

Среди основных критериев оценки жюри будет использование традиционных техник изготовления костюма, артистичность представления и уникальность авторских разработок, пишет ИА «Сусанин».

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