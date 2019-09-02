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Скончался сценарист сериала «Доктор Кто»

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Фото: Twitter.com/Doctor Who Online
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Сценарист научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс умер в возрасте 84 лет. Сообщение об этом появилось 2 сентября на фанатской странице сериала в Twitter.

«Только что мы узнали, что легендарный автор «Доктора Кто» Терренс Дикс умер. Мы потрясены. Невероятно талантливый человек, с которым мы с удовольствием беседовали в течение многих лет. Его будет очень не хватать», — говорится в сообщении.

Дикс присоединился к команде, работавшей над «Доктором Кто», спустя пять лет после запуска сериала — в 1968 году. Он был сценаристом множества эпизодов эпохи Второго и Третьего Докторов и не прекращал сотрудничества с сериалом даже после ухода с должности, написав еще несколько эпизодов для своего преемника. Последним сценарием Дикса для «Доктора Кто» стал юбилейный эпизод «Пять Докторов». Кроме этого, он написал множество романов и новеллизаций, посвященных главному герою сериала.

«Доктор Кто» вышел на экраны в 1963 году и является одним из самых продолжительных сериалов на телевидении.

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