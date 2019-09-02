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Пензенские музыканты стали частью вошедшего в Книгу Гиннесса достижения

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Музыканты оркестра губернаторской симфонической капеллы Пензенской области стали участниками общенациональной акции, которая была посвящена 75-летию гимна России. Ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое живое исполнение гимна.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», акция состоялась 1 сентября. В этот день гимн исполнили 40 тыс. голосов и 8 тыс. музыкантов, представляющих все регионы страны. Пензенскую группу артистов возглавлял художественный руководитель и главный дирижер капеллы Владимир Каширский.

Гимн исполняли на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Исполнители заняли места на трибунах, а более 8 тыс. музыкантов расположились на поле. Дирижировал музыкальный редактор современного исполнения гимна России Павел Овсянников.

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