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Актера Александра Числова похоронили на Николо-Архангельском кладбище

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Российского актера Александра Числова похоронили в понедельник, 2 сентября, на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщил представитель Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

Числов скончался 29 августа в возрасте 54 лет, сообщает RT. Причиной смерти стала пневмония, передает «РИА Новости».

Прощание с актером прошло в Союзе кинематографистов России. На прощание пришли заслуженная артистка Оксана Сташенко, Денис Сердюков, Игорь Мулев, Сергей Суслов. После церемонии Числова кремировали.

Ранее появилась информация, что у актера была диагностирована ВИЧ-инфекция.

Фильмография артиста насчитывает более 240 полнометражных лент и сериалов, среди которых «Легенда № 17», «Участок», «Папины дочки», «Не родись красивой» и «Интерны».

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