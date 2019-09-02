Российская пшеница подешевела до $189 за тонну

Российская пшеница подешевела на $2, до $189 за тонну, на минувшей неделе. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг «СовЭкона».

По мнению аналитиков, на цены продолжают давить снижающиеся биржевые котировки и активная конкуренция, в первую очередь с Украиной.

Отмечается, что сентябрьский фьючерс на французскую пшеницу на минувшей неделе закрылся на уровне €164,3 за тонну ($182 за тонну), что на 0,8% ниже показателя предыдущей недели. На бирже в Чикаго пшеница подешевела сильнее — на 5%, до $166 за тонну.

По прогнозу Минсельхоза РФ, урожай зерна в стране в этом году ожидается на уровне 118 млн т, пшеницы — 75 млн т.