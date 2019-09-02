Глава МИД Турции заявил об отсутствии переговоров о покупке Су-35 и Су-57

Москва и Анкара в данный момент не ведут переговоры о покупке Турцией истребителей Су-35 и Су-57. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил в интервью «РИА Новости» глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

«Сейчас мы являемся частью программы F-35», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, обсуждает ли Турция с Россией возможность покупки истребителей.

30 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах по поставкам Су-57. Он заявил, что переговоры ведутся и будут продолжаться.

28 августа Эрдоган вместе с российским лидером Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019 и осмотрел новинки российской военной и гражданской авиатехники. Сообщалось, что он заинтересовался истребителями Су-35 и Су-57.

Позже в тот же день глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил о начале переговоров между Россией и Турцией о покупке этих самолетов.

В июле США в одностороннем порядке исключили Турцию из программы по производству F-35. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм тогда заявила, что американский истребитель не может сосуществовать с «российской платформой сбора разведданных», подразумевая зенитно-ракетную систему С-400.

12 июля 2019 года начались поставки Турции российских систем С-400, а к 26 июля завершился их первый этап. Ожидается, что в целом поставки завершатся к концу года.