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Лукашенко призвал школьников «не покуривать в туалете» и одеваться «без выпендрежа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к усилению дисциплины в школах. Об этом 2 сентября сообщает «Белта».

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«Школа — это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами — учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем», — сказал глава государства. Лукашенко подчеркнул, что соблюдение дисциплины должно быть направлено на то, чтобы дети в школе занимались получением знаний. Ответственность за это, как отметил президент, несут учителя и школьное руководство.

В этот же день Лукашенко провел первый урок для старшеклассников. Он вызывал учеников к доске и беседовал об учебе, выборе будущей профессии, занятиях спортом и экологических вопросах.

Президент порекомендовал школьникам одеваться «без выпендрежа» и не тратить на одежду лишние деньги. Он также добавил, что «не надо бояться запретить лишний раз телефоны, разные гаджеты», потому что они мешают учебе.

20 августа Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии — им является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.

За день до этого Лукашенко заявил, что перед парламентскими и президентскими выборами в стране необходимо усилить идеологическую работу. 5 августа он назначил даты выборов в Совет республики (верхнюю палату парламента) и в палату представителей (нижнюю) седьмого созыва. Голосование состоится 7 и 17 ноября соответственно.

На 2020 год в Белоруссии запланированы выборы президента. Как заявила 4 августа глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина, наиболее приемлемой датой проведения голосования является 30 августа.

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