Фестиваль Moscow Fitness Fest пройдет в «Лужниках» 7 сентября

В Москве 7 сентября пройдет спортивно-развлекательный фестиваль Moscow Fitness Fest на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в рамках празднования Дня города. Об этом НСН 2 сентября сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

По словам организаторов, посвященная фитнес-индустрии площадка будет работать с 10:00 до 19:00. Гости фестиваля смогут выбрать одну из предложенных тренировочных программ в различных видах спорта, кроме того, будет доступна детская анимация.

Помимо этого, на площадке фестиваля организуют соревнования по подтягиванию и армрестлингу. Самые активные посетители смогут выиграть ценные призы. Отмечается, что авторские тренировки и лекции проведут для всех желающих звезды фитнес-индустрии.

30 августа сообщалось, что опубликована программа празднования Дня города в Москве.