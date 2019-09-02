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Чешские летчики приступили к охране Прибалтики

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На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые заступили летчики из Чехии. Церемония ротации, во время которой чешский отряд сменил британский, состоялась в Эстонии в понедельник, 2 сентября.

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Чешские летчики и обслуживающий персонал будут находиться в Прибалтике четыре месяца, сообщает «Интерфакс». Они будут нести службу круглые сутки, выполняя при необходимости полеты по опознанию воздушных объектов и совершая регулярные тренировочные полеты.

«Для чехов это уже третья миссия по охране воздушного пространства Балтии, но впервые мы охраняем небо в Эстонии», — заявил министр обороны Чехии Любомир Метнар. По его словам, эта миссия особенно важна, так как это не просто выполнение обязательств в рамках НАТО, но и вклад в защиту восточных границ альянса.

«Мы стоим здесь лицом к лицу с угрозами, идущими из-за границы», — отметил он.

В июле военнослужащие немецкого мотопехотного батальона, которых должны были перебросить в литовский Каунас для пополнения рядов батальона НАТО, не смогли вылететь из-за поломки самолета немецких ВВС. При этом не менее 16 боевых машин пехоты (БМП) «Мардер» и один ремонтный тягач «Бюффель» были доставлены в Литву поездом.

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