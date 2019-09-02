Шойгу открыл в Петербурге филиал Пансиона воспитанниц Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл в понедельник, 2 сентября, в Санкт-Петербурге филиал Пансиона воспитанниц Минобороны. В церемонии приняли участие заместитель главы оборонного ведомства Татьяна Шевцова и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Шойгу поприветствовал воспитанниц и пожелал им успехов в учебе. По его словам, 255 лет назад в легендарном Смольном институте благородных девиц зарождались традиции женского образования.

«В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения. Дорогие воспитанницы, уверен, что полученные разносторонние знания позволят вам поступить в ведущие отечественные вузы и сделать успешную карьеру», — цитирует министра телеканал «Звезда».

В современном учебном комплексе на Бычьем острове приступят 240 девочек. В основном все поступившие из семей военнослужащих.

Петербургский филиал пансиона рассчитан на 560 учащихся. В классах установлено новейшее оборудование, где воспитанницы смогут заниматься научными исследованиями и проводить практические опыты. Также в здании находятся бассейн и спортзал.