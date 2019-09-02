Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Орловской области

В Орловской области четырехлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа. Об этом 2 сентября сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

ЧП произошло 1 сентября в поселке Знаменка Орловского района, пишет REGNUM. Малыш выпал из окна балкона на пятом этаже многоквартирного жилого дома. По данным следователей, мальчика госпитализировали в городскую больницу с «множественными телесными повреждениями». Проводится проверка по факту случившегося.

Следователи установили, что ребенок воспитывается в благополучной семье, в момент происшествия его родители были дома. Сейчас ребенок находится в реанимации, ему оказывают необходимую медицинскую помощь, пишет сайт kp.ru.

26 августа сообщалось, что полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Благовещенске.