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Жительница Мурманска перевела 200 тыс. рублей мошеннику

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В Мурманске жертвой мошенников стала женщина 1958 года рождения. Она перевела мошенникам 200 тыс. рублей после сообщения о списывании средств с карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что с ее карты производится несанкционированное списание средств и, чтобы избежать этого, необходимо снять деньги в банкомате и перевести их на указанный им счет, пишет ИА «Би-порт».

Горожанка поверила злоумышленнику и выполнила все его указания, после чего собеседник перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 200 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Твери 59-летняя горожанка отдала мошеннице 2,3 млн рублей за «снятие порчи».

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