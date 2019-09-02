Спортивный парк появится в ульяновском Петровом овраге

В Петровом овраге Ульяновска обустроят спортивный парк с площадками для мотокросса, гонок на выживание, круглогодичных турниров и тренировок. С такой инициативой выступил байкерский клуб «Ночные волки». Администрация города поддержала проект по активному отдыху в Заволжском районе.

«Планируем, что 28 сентября в этой локации пройдут первые гонки, кубок по мотокроссу. В целом представляем себе круглогодичный парк с катком, лыжной трассой и тюбингами зимой и гонкой героев, волейбольной площадкой и теннисными кортами летом», — рассказал 1ul.ru руководитель байкерского клуба Владимир Парфенов.

Петровский овраг после реализации проекта может стать площадкой для соревнований областного и всероссийского масштаба.