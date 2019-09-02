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Движение на Ломоносовском проспекте в Москве восстановили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Движение транспорта на юго-западе Москвы после повреждения троллейбусной контактной сети восстановлено. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на странице в Twitter.

Грузовой автомобиль повредил троллейбусные контактные сети на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов. На линию временно выпускали автобусы, уточняет агентство городских новостей «Москва». Из-за этого было перекрыто движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского. Также восстановлено движение троллейбусов № 4 и 49.

Ранее 2 сентября сообщалось, что в Москве ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города.

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