Движение на Ломоносовском проспекте в Москве восстановили

Движение транспорта на юго-западе Москвы после повреждения троллейбусной контактной сети восстановлено. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на странице в Twitter.

Грузовой автомобиль повредил троллейбусные контактные сети на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов. На линию временно выпускали автобусы, уточняет агентство городских новостей «Москва». Из-за этого было перекрыто движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского. Также восстановлено движение троллейбусов № 4 и 49.

Ранее 2 сентября сообщалось, что в Москве ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города.