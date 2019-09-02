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Путин заявил о невиновности россиян в отсутствии страховки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам нельзя ставить в вину отсутствие страховки. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС.

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«Неправильно ставить в вину гражданам, что они не застрахованы, потому что (...) у нас страховое дело не поставлено должным образом и доходы граждан не такие, чтобы они могли тратить деньги на страховку», — пояснил глава государства на совещании по обеспечению жильем пострадавших от паводка в Иркутской области. Он добавил, что при этом нужно стимулировать людей к страхованию имущества.

Путин сказал, что государство обязано помогать и выделять деньги из федерального и регионального бюджета.

«Важно только, чтобы работа была поставлена должным образом и деньги расходовались эффективно. Доходили до людей, и решались проблемы», — отметил президент.

В пострадавшую от паводков Иркутскую область Путин прибыл ранее в этот же день. Глава государства встретился с жителями города, посетил пострадавшую от бедствия школу, пообещал проработать вопрос возможного строительства инфекционной больницы и провел совещание по обеспечению жильем граждан, потерявших свои дома. За последние два месяца это третий визит президента в регион.

28 августа Путин наградил девятерых жителей Иркутской области медалями «За спасение погибавших» во время паводка в регионе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек. По словам главы региона, из них 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.

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