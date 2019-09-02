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Пострадавшие от паводка в Приангарье получили выплаты на покупку жилья

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В Иркутской области власти оплатили 157 свидетельств для пострадавших от наводнений. Общая сумма выплат составила 443,2 млн рублей.

Заявления на получение свидетельств о предоставлении социальных выплат подали более 4 тыс. граждан. Из них оплачено 157 свидетельств, также выдано более 2 тыс. свидетельств на право получения жилья. Об этом пишет ИА IrkutskMedia. Всего на социальные выплаты по жилью направлено 14,1 млрд рублей.

По данным межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья, пострадавшего от паводка, после второй волны паводка 1,5 тыс. помещений, где был необходим капремонт, пришли в негодность. Из-за этого потребовалось проведение повторных обследований. Еще по 1,2 тыс. семей проходят суды для установления права собственности и факта проживания в пострадавших помещениях.

По результатам паводка признаны непригодными для проживания 5,7 тыс. жилых помещений, в которых проживали более 17 тыс. человек. Еще 3,4 тыс. помещений подлежат капитальному ремонту.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. На территории региона вводили режим ЧС. В наибольшей степени пострадали Нижнеудинский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы.

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