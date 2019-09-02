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СК проводит проверку после смерти пациентки в Красноярском крае

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Следственный комитет проводит проверку по факту 61-летней женщины, которая скончалась после обращения к врачам в Красноярском крае. Медиков опросят с применением полиграфа.

По данным правоохранительных органов, 61-летняя женщина неоднократно обращалась к врачу местной больницы в Партизанском районе по поводу гнойного воспаления. Медик назначал препараты, однако состояние пациентки не улучшалось. Спустя неделю после первого обращения женщина вызвала скорую помощь. По словам врача, от госпитализации пациентка отказалась. В тот же день она скончалась у себя в квартире, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Врачей, которые участвовали в лечении пациентки, опросят с применением полиграфа. Проводится доследственная проверка.

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