В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк задумался над возможностью передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в сфере техосмотра автомобилей. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Регулятор обеспокоен тем, что отсутствие фактических и финансовых возможностей у РСА проводить выездные проверки всех операторов техосмотра может привести к прекращению оформления диагностических карт. Их наличие необходимо для заключения договора ОСАГО.

«Банк России считает, что мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству РФ», — сообщили в банке России.

Отмечается, что сейчас эти предложения регулятора обсуждаются с заинтересованными ведомствами, пишет «Газета.Ру».

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, диагностические карты будут оформляться в электронном виде. Отмечается, что закон поможет бороться с практикой оформления карт без фактически пройденного техосмотра.