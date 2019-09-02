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Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну

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Польские власти продолжат требовать от Германии репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, после парламентских выборов, которые состоятся 13 октября. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера польского Сената Станислава Карчевского, сделанное в эфире радиостанции RMF FM.

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На вопрос о том, будет ли Польша добиваться репараций, спикер ответил утвердительно.

«Посмотрим, что будет в новом созыве. Мы в будущем будем разговаривать на эту тему», — заключил Карчевский.

Министр обороны республики Мариуш Блащак выступил с аналогичной позицией: по его мнению, вопрос репараций не может быть закрыт. «Если кто-то совершил зло, то он сначала признается, а потом идет вопрос компенсаций. Это естественно для цивилизованного мира», — отметил он и добавил, что многое зависит от итогов грядущих выборов.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954 года их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

1 сентября президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение Варшавы получить от Берлина репарации. По его словам, эти выплаты являются «вопросом ответственности и морали». Дуда напомнил, что война «нанесла Польше огромный ущерб», за который парламент страны намерен «выставить счет».

Ранее в августе глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных от Германии репараций «минимальной». По его словам, при выплате компенсаций Польша «подверглась дискриминации», хотя пострадала от действий фашистов сильнее, чем некоторые другие страны.

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