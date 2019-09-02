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Праздник «Серебряная лира» прошел в Брянской области

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Праздник «Серебряная лира» в 53-й раз прошел в Брянской области, на территории усадьбы поэта и драматурга А. К. Толстого «Красный Рог». На минувших выходных посетителей встречали персонажи его книг, которых сыграли местные артисты. Например, Козьма Прутков щедро сыпал своими знаменитыми афоризмами.

На мероприятии работала интерактивная площадка «Поход в театр». Гости могли побывать в комнате модника XIX века, попить душистый чай из огромных самоваров, насладиться вареньем из кабачков, пообщаться с художниками и поэтами, послушать Брянский городской духовой оркестр, пишет NASHBRYANSK.RU.

«Красный Рог» — воссозданная в начале 1990-х годов усадьба поэта и драматурга А. К. Толстого (1817—1875) в 2 км к северо-востоку от одноименного села Почепского района Брянской области (ранее — Черниговской губернии).

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