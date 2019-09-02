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Сквер имени Героя Советского Союза откроют в Якутске

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В Якутске провели субботник на месте будущего сквера в честь Героя Советского Союза Владимира Дионисьевича Лонгинова. Благоустроенную территорию планируют открыть к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Сквер расположится на месте дома, снесенного по программе переселения граждан из аварийного жилья, в Сайсарском округе. По случаю 100-летнего юбилея со дня рождения Лонгинова на месте будущего сквера состоялся субботник. В нем приняли участие глава Якутска Сардана Авксентьева, сообщает ИА SakhaNews.

В сквере планируется установить бюст в честь Героя Советского Союза. Строительство сквера реализуется в рамках проекта «Народный бюджет». В 2019 году планируется провести вертикальную планировку.

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