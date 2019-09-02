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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней

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Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской.

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Соловьева, сегодня «на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать всё и в первую очередь самого себя».

Он добавил, что «облегчил жене задачу» и предоставил ей возможность самой выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты, пишет «Газета.Ру».

«Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп», — сказал Соловьев.

3 сентября прошлого года Поклонская рассказала, что проводит медовый месяц в «удивительном месте» в Крыму. Свадьба состоялась 11–12 августа на Южном берегу Крыма.

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