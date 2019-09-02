Дело возбуждено после вырубки деревьев в Саратовской области

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Было установлено, что на территории Энгельсского лесничества неизвестные вырубили сырорастущие деревья различных пород. Сумму ущерба оценили в 90 тыс. рублей, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

В конце августа в Хабаровском крае вынесли приговор в группе лиц, которая произвела значительную вырубку в лесу. Ущерб от деятельности лесорубов превысил 22 млн рублей.