Уровень воды снизился в реках Уссурийска

Вода в Уссурийске пошла на спад. По данным специалистов, повторение паводка возможно в середине недели из-за обильных осадков.

В администрации Уссурийска уточнили, что в выходные уровень воды в реке Раздольной упал на 26 см, уровень воды в Комаровке снизился на 25 см. При этом в берега водоемы вернутся после снижения уровня воды еще на 1,3 м. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

В оперативном штабе ЧС ситуацию в городе оценивают как стабильно напряженную. Синоптики прогнозируют дожди, которые начнутся в середине недели. Это грозит повторением паводка, поэтому в Уссурийске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что спад воды наблюдается в верховьях рек Приморья. Подъем воды фиксируют в среднем и нижнем течении рек.