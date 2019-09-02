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Уровень воды снизился в реках Уссурийска

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Вода в Уссурийске пошла на спад. По данным специалистов, повторение паводка возможно в середине недели из-за обильных осадков.

В администрации Уссурийска уточнили, что в выходные уровень воды в реке Раздольной упал на 26 см, уровень воды в Комаровке снизился на 25 см. При этом в берега водоемы вернутся после снижения уровня воды еще на 1,3 м. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

В оперативном штабе ЧС ситуацию в городе оценивают как стабильно напряженную. Синоптики прогнозируют дожди, которые начнутся в середине недели. Это грозит повторением паводка, поэтому в Уссурийске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что спад воды наблюдается в верховьях рек Приморья. Подъем воды фиксируют в среднем и нижнем течении рек.

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