Российская дипмиссия в Египте приспустит флаг в связи со смертью посла

Над посольством России в Египте приспустили флаг в связи с кончиной посла Сергея Кирпиченко. В дипломатическом ведомстве будет открыта книга соболезнований, передает ТАСС.

О смерти Кирпиченко ранее 2 сентября сообщил департамент информации и печати МИД России. Дипломату было 68 лет, причины его кончины не уточняются.

Кирпиченко родился в1951 году в Москве. В 1973 году окончил МГИМО и с этого момента работал в дипломатических структурах. Он был сотрудником советских дипмиссий в Сирии, Саудовской Аравии и Иордании, был послом в ОАЭ, Ливии, Сирии. Пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Египте он занимал с 2011 года и по совместительству был полпредом России при Лиге арабских государств. Владел арабским, английским и французским языками.