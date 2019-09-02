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Российская дипмиссия в Египте приспустит флаг в связи со смертью посла

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Правительства РФ/Александр Астафьев
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Над посольством России в Египте приспустили флаг в связи с кончиной посла Сергея Кирпиченко. В дипломатическом ведомстве будет открыта книга соболезнований, передает ТАСС.

О смерти Кирпиченко ранее 2 сентября сообщил департамент информации и печати МИД России. Дипломату было 68 лет, причины его кончины не уточняются.

Кирпиченко родился в1951 году в Москве. В 1973 году окончил МГИМО и с этого момента работал в дипломатических структурах. Он был сотрудником советских дипмиссий в Сирии, Саудовской Аравии и Иордании, был послом в ОАЭ, Ливии, Сирии. Пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Египте он занимал с 2011 года и по совместительству был полпредом России при Лиге арабских государств. Владел арабским, английским и французским языками.

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