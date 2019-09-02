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Грузовой Mercedes столкнулся с «Ладой» в Псковской области

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В Опочецком районе Псковской области столкнулись грузовой Mercedes и легковая «Лада Приора». Пострадал водитель большегруза.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, авария произошла 1 сентября на 440-м км трассы Санкт-Петербург–Невель. По предварительным данным, 29-летний водитель грузовика потерял управление, машина выехала на встречку, опрокинулась и столкнулась с «Ладой Грантой» под управлением 33-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель большегруза получил травму головы и ушибы. Он был госпитализирован. У водителя легковушки выявили незначительные повреждения, госпитализация не понадобилась.

В начале августа в Псковской области столкнулись две иномарки. Погиб один человек, еще двое пострадали.

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