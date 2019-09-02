Глубоководный коллектор отремонтировали в Севастополе после прорыва

Водолазы отремонтировали в Голубой бухте в Севастополе канализационную трубу, из которой происходил выброс нечистот. Власти рассчитывают, что ситуация с качеством воды улучшится.

По данным врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, прорыв в трубе коллектора произошел давно, выброс нечистот в бухту происходил с 2003 года. Приступить к ремонту в августе длительное время не позволяли погодные условия. Погружение к трубе было невозможно из-за шторма более 2 баллов. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

К концу августа ремонт трубы удалось завершить. Развожаев высказал надежду, что после ремонта ситуация с чистотой воды в Голубой бухте улучшится.

Ранее сообщалось, что излом трубы произошел на расстоянии 750 м от береговой линии на глубине 35 м.