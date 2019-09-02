Прямой эфир

Аварийность выросла на трассах в Краснодарском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост числа ДТП отмечается на трассах Краснодарского края в 2019 году. При этом власти указывают на сокращение количества погибших в результате аварий.

Информация о ситуации на дорогах прозвучала во время регионального совещания по вопросам снижения аварийности в Краснодарском крае. По данным замечтителя губернатора Анатолия Вороновского, в 2019 году на 6,6% сократилось число погибших по сравнению с тем же периодом 2018 года. При этом ситуация на трассах остается напряженной, специалисты говорят об увеличении числа ДТП. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В качестве неблагоприятных факторов Вороновский назвал увеличение количества личного транспорта и рост числа большегрузов. В качестве одной из мер предложено направить транспорт в объезд населенных пунктов. Проект планируют реализовать в Ленинградском и Тимашевском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Момент ДТП с Porsche и двумя детьми в Москве попал на видео
Один человек погиб в результате ДТП на МКАД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019