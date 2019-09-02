Аварийность выросла на трассах в Краснодарском крае

Рост числа ДТП отмечается на трассах Краснодарского края в 2019 году. При этом власти указывают на сокращение количества погибших в результате аварий.

Информация о ситуации на дорогах прозвучала во время регионального совещания по вопросам снижения аварийности в Краснодарском крае. По данным замечтителя губернатора Анатолия Вороновского, в 2019 году на 6,6% сократилось число погибших по сравнению с тем же периодом 2018 года. При этом ситуация на трассах остается напряженной, специалисты говорят об увеличении числа ДТП. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В качестве неблагоприятных факторов Вороновский назвал увеличение количества личного транспорта и рост числа большегрузов. В качестве одной из мер предложено направить транспорт в объезд населенных пунктов. Проект планируют реализовать в Ленинградском и Тимашевском районах.